جهاز استنشاق جديد يسهم في علاج الصداع النصفي

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اعتماد جهاز استنشاق ثوري جديد يسهم كثيراً في علاج مرضى الصداع النصفي وتخفيف آلامهم في أي مكان وفي أي وقت، كبديل أفضل من العلاجات المتوفرة حالياً وغير فعالة بالنسبة للكثير من المرضى.

يحتوي جهاز الاستنشاق على نفس المسكن الطبي الموجود على شكل حبوب ومستخدم منذ سنوات عدة وهو «سكسينات سوماتريبتان» ومعروف تجارياً باسم «Imitrex»، ولكن، استخدام الدواء هذه المرة على شكل «بودرة» يعرف تجارياً باسم «Onzetra Xsail» واعتمد على 80% من الجرعة الموجودة في الحبوب التي تؤخذ بالفم 100 مليغرام.

آلية

ويعمل الجهاز بآلية مختلفة عن الحبوب التي يتم ابتلاعها، وبحاجة إلى وقت لامتصاصها عبر المعدة، وذلك عن طريق إرسال جرعة الدواء مباشرة إلى مجرى الدم عبر الأنسجة الرخوة المبطنة للغشاء المخاطي للجيوب الأنفية، كي تُمتص بسرعة ويظهر مفعولها سريعاً. وبخلاف أجهزة الاستنشاق التقليدية الحالية التي تدفع البخاخ داخل الرئتين، يعتمد الجهاز على الأنف عن طريق أنبوب يوضع داخل الأنف، لتظل جرعة الدواء المأخوذة مستقرة في الجهة الخلفية من الأنف لتُمتص سريعاً إلى مجرى الدم وتسكن الألم بشكل أسرع وفعال، بدلاً من ذهابها إلى الحلق أو امتصاصها داخل المعدة دون تأثير قوي على الدماغ في تخفيف الألم.