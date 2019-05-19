أجهزة طبية منزلية لفحص الإيدز في 15 دقيقة

المصدر: دبي- البيان الصحي

طرحت في الأسواق البريطانية المعدات الطبية اللازمة لكشف الإصابة بمرض نقص المناعة «الإيدز» من قبل الشخص نفسه، دون مراجعة المؤسسات الصحية. وتسمح المعدات المطروحة في الأسواق بإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن الإصابة بالمرض في الظروف المنزلية خلال 15 دقيقة فقط.

وكانت المجموعة الأولى من هذه المعدات قد طرحت في الأسواق في شهر أبريل الماضي، ويقول مصدر في مؤسسة خيرية تساعد المصابين بالمرض: «إن السماح ببيع هذه المعدات في السواق أمر جيد».

وفي حال كانت النتائج إيجابية فلا بد للشخص المصاب من تأكيدها من قبل الجهات الطبية المختصة. كما أن النتيجة السلبية دليل قاطع على عدم وجود الفيروس في دم الشخص. وتأمل المؤسسات الخيرية أن تساعد هذه المعدات في تخفيض عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس ولم تؤكد إصابتهم بالمرض، أمثال هؤلاء في بريطانيا وحدها نحو 26 ألف شخص.