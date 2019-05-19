جهاز يمنع الشعور بألم الحُقن للأطفال

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

تمكن فريق من العلماء الشباب بجامعة رايس الأمريكية من تطوير جهاز جديد يتمتع بفاعلية رائعة في منع الشعور بالألم الناجم عن الوخز بإبر الحقن الطبية، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية وخاصةً بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعانون فوبيا الحقن.

ويعرف الجهاز الجديد باسم «Comfortably Numb»، حيث يقوم بتبريد وتخدير «تنميل» منطقة الجلد التي سيتم حقنها خلال 60 ثانية فقط، وهو ما يجعل الشخص لا يشعر بوخز إبرة الحقنة، ولا يعانى من أي آلام.

وتعتمد فكرة عمل الجهاز الجديد على إحداث تفاعل كيميائي سريع ماص للحرارة، وذلك بعد تحريك ولف الجهاز الصغير أسطواني الشكل، والذي يوجد به تجويفان منفصلان، يحتوي أحدهما على نترات الأمونيوم والآخر على الماء.

وعند تحريك الجهاز تنطلق المواد الكيميائية عبر الجهاز الصغير ويحدث التفاعل الكيميائي الماص للحرارة، فيسبب برودة الجلد والشعور بالتنميل خلال 60 ثانية، ثم يقوم الشخص المتخصص بحقن المريض في هذه المنطقة.

وأكد الباحثون أن الجهاز الجديد تم تصميمه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد «3D»، ويبلغ سعره 2 دولار تقريباً، وهو يستخدم لمرة واحدة فقط، لافتين إلى أنه سيساهم في تخفيف آلام الملايين من الأشخاص حول العالم، وكما سيساهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى الذين يتجنبون الحصول على الحقن.

وأضاف الباحثون، أن هذا الجهاز تم تصميمه خصيصاً للأشخاص الذين يشعرون بقدر كبير من الألم عند استخدام الحقن مثل الأطفال وكبار السن، وكما أنه يصلح للاستخدام في المناطق التي يوجد بها «التاتو» وأيضاً في ثقب حلمة الأذن دون الشعور بآلام كبيرة.