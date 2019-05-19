تحليل دم يكشف الإصابة بالتهاب المفاصل قبل 10 سنوات

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

تمكن العلماء من ابتكار طريقة لتحليل الدم يمكن أن تكشف نتائجه عن احتمال إصابة الشخص بالتهاب المفاصل قبل 10 سنوات من حدوث الإصابة.

هذا الاكتشاف هو طفرة كبيرة في تشخيص وعلاج التهاب المفاصل المزمن والحاد، حيث توصل علماء من جامعة ورك البريطانية إلى هذه الطريقة السهلة والرخيصة، التي بواسطتها سيكون بالإمكان التنبؤ بإصابة الشخص بالمرض أم لا قبل عشر سنوات.

كل ما يحتاجه الطبيب لتشخيص هذا الاحتمال هو قطرة دم من الشخص، وفي حالة أشارت نتائج التحليل إلى احتمال إصابته بمرض التهاب المفاصل سيتم العمل على تأخيره، من خلال تخفيف الوزن.