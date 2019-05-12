تطبيق ذكي يساعد النساء على الحمل

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

طورت شركة "آفا" السويسرية، تطبيقاً جديداً، يساعد النساء على معرفة أفضل أوقات الحمل.

وأكدت الشركة أنها طورت التطبيق الذي يعمل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتيح للسيدات معرفة أفضل الأوقات لحدوث الحمل.

ووفقاً لما نشره موقع "Business Insider"، فإنه يجب على السيدة قياس درجة حرارتها، وإجراء تحاليل عدة مرات للتعرف على موعد التبويض. ويقوم التطبيق بتحديد الموعد، عن طريق قياس درجة الحرارة والنبض وضربات القلب، عن طريق أسورة ترتديها السيدة خلال الليل.

وذكرت الشركة التي طورت التطبيق الذكي، أن نتائج التجارب التي أجرتها الشركة في سويسرا جاءت ناجحة بنسبة 90%.