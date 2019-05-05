خطة لافتتاح 5 مراكز تخصصية جديدة في «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة في دبي، عن أن الهيئة تعتزم افتتاح 5 مراكز تخصصية طبية لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة أهمها مركز متكامل لمرضى الإقامة الطويلة، ونقل المرضى من المستشفيات التابعة للهيئة، «مستشفيات دبي وراشد ولطيفة وحتا» إلى المركز الجديد، فضلاً عن خطة لإنشاء مركز متكامل جديد للإخصاب في حرم مستشفى لطيفة، وافتتاحه في 2020، وجار العمل على إنشاء مركزين لغسل الكلى في البرشاء والطوار، وضمهما لقطاع الرعاية التخصصية.

وقال الدكتور بن كلبان: إن هناك دراسة مشروع لزراعة الخلايا الجذعية والنخاع بالشراكة بين مستشفى دبي وإدارة المختبرات في الهيئة، وسيتم إدراج خدمات إقامة داخلية للمرضى في مركز دبي للعلاج الطبيعي في الربع الأول من عام 2019، لتقديم العلاج التأهيلي بواقع 30 سريراً، ووضع خطة متكاملة لتقديم خدمات مسائية للمرضى، فضلاً عن ذلك، سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي لفحص شبكية العين في مركز دبي للسكري، ومتابعة مرضى السكري في منازلهم عبر تطبيق ذكي لمتابعة المؤشرات الحيوية، ولا يوجد تسجيل أي حالة جديدة للثلاسيميا منذ 3 سنوات بين مواطني دولة الإمارات من إمارة دبي وهناك سجل لمرضى الثلاسميا على مستوى دبي.

توسعة

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة في دبي: إن هناك خطة لتوسعة الخدمات وتقديمها في الفترة المسائية لتلبية احتياجات المتعاملين، ومتوقع في بداية العام المقبل تفعيل الخدمات المسائية، وتوجد توسعة داخلية لمركز السكري، عبر إضافة خدمات طبية جديدة، كعلاج العيون وأمراض القلب والكلى التي تصيب المرضى نتيجة السكري، فضلاً عن تعزيز الخدمات الحالية لقدم مريض السكري وتعزيز عيادات السكر للكبار والصغار، ومتابعة مرضى السكري في منازلهم عبر تطبيق ذكي لمتابعة المؤشرات الحيوية، وربطه مع المركز لمتابعة الحالات وإرشادهم، وحالياً هناك 50 مريضاً استفادوا من الخدمة الذكية المنزلية.

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يضم قطاع الرعاية الصحية التخصصية 6 مراكز تخصصية، وهي مركز الثلاسيميا ومركز دبي للإخصاب ومركز دبي للأبحاث ودم الحبل السري ومركز دبي للسكري، ومركز الطب التكميلي ومركز العلاج الطبيعي.