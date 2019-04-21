7 نصائح لتخفيف آلام الظهر خلال الحمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعد آلام الظهر أثناء فترة الحمل مشكلة معتادة وأمراً طبيعياً، إذ إن زيادة الوزن وتغيير مركز الجاذبية والهرمونات تعمل على إرخاء الأربطة الموجودة في الحوض. ومع ذلك، ففي كثير من الأحيان، وكما يشير مقال لــ«مايوكلينيك» فإنه يمكن منع آلام الظهر أو تخفيفها خلال فترة الحمل، ولتحقيق ذلك، يجب مراعاة سبعة أساليب للتخلص من آلام الظهر أثناء فترة الحمل.

1 التدرب على الوضعية السليمة للجسم

أثناء نمو الطفل، ينتقل مركز الثقل إلى الأمام. لتجنب الوقوع إلى الأمام، قد توازني نفسك بإحناء الظهر - مما قد يجهد العضلات الموجودة أسفل الظهر ويتسبب في آلام الظهر خلال فترة الحمل. لذا، فاحرصي على اتباع مبادئ الوضعية السليمة للجسم كما يلي:

Ⅶ الوقوف بشكل مستقيم منتصبة القامة.

Ⅶ رفع الصدر لأعلى.

Ⅶ إبقاء الكتفين للخلف باسترخاء.

Ⅶ عدم تقييد الركبة.

عند الوقوف، باعدي بين القدمين بمسافة مريحة لكِ للحصول على أفضل دعم. إذا كان الوقوف لفترات طويلة لا مفر منه، فضعي إحدى القدمين على مقعد منخفض - مع التبديل مع القدم الأخرى بين الحين والآخر.

الوضعية السليمة للجسم تعني أيضًا الجلوس بعناية. اختاري المقعد الذي يوفر الدعم لظهرك، أو ضعي وسادة صغيرة خلفك عند أسفل الظهر. يجب مراعاة سند قدميكِ على مقعد منخفض.

2 الحصول على الحذاء المناسب

ارتدي أحذية منخفضة الكعب - ولكن ليست مسطحة - مزودة بدعامة مقوسة جيدة.

يمكنكِ أيضًا التفكير في ارتداء حزام دعم الحمل. على الرغم من قلة الأبحاث التي أجريت حول فعالية أحزمة دعم الحمل، إلا أن بعض النساء يستفدن من الدعم الإضافي.

3 رفع الأشياء بطريقة صحيحة

عند رفع شيء صغير، اجلسي في وضع القرفصاء ثم انهضي بدعم من الساقين. لا تنحني عند الخصر أو تنهضي مستعينة بظهرك. ومن المهم أيضًا ألا تحملي نفسك فوق طاقتها. اطلبي المساعدة إذا كنتِ بحاجة إليها.

4 النوم على جانبك

استلقي أثناء النوم على جانبك وليس ظهرك. احرصي على ثني إحدى الركبتين أو كلتيهما. يمكنكِ التفكير في استخدام وسائد الحمل أو الوسائد الدعامة بين ركبتيكِ المثنيتين، وتحت بطنك وخلف ظهرك.

5 وضع كمادات دافئة أو باردة أو التدليك

استخدمي الكمادات الدافئة لإيصال الحرارة إلى ظهرك أو استخدمي الكمادات الثلجية. كما قد يكون تمسيد الظهر مفيدًا أيضًا.

6 ممارسة الأنشطة البدنية في روتينك اليومي

ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يحافظ على قوة الظهر بجانب التخفيف الفعلي لآلام الظهر خلال فترة الحمل. بعد موافقة مقدم الرعاية الصحية، جربي ممارسة الأنشطة الخفيفة - مثل المشي أو ممارسة الرياضة المائية.

يمكنك أيضًا ممارسة تمارين إطالة الجزء السفلي من الظهر. اتكئي على يديك وركبتيك مع مراعاة أن يكون الرأس مستويًا مع الظهر. اسحبي البطن، مع تدوير الظهر قليلاً. اثبتي لعدة ثوانٍ، ثم أرخي البطن والظهر - مع جعل الظهر مسطحًا قدر الإمكان. كرري للتمرين بالتدريج حتى 10 تكرارات. اسألي مقدم الرعاية الصحية عن تمارين الإطالة الأخرى.

7 تجربة طرق العلاج التكميلي

تشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بالإبر الصينية يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر خلال فترة الحمل. كما أن العلاج اليدوي للعمود الفقري يبدو أنه يوفر الراحة لبعض النساء كذلك. إذا كنتِ تفكرين في طرق العلاج التكميلي، فناقشي الخيارات مع مقدم الرعاية الصحية.

استشارة

وإذا كنت تعانين من آلام بالغة في الظهر خلال فترة الحمل أو إذا استمرت آلام الظهر أكثر من أسبوعين، فاستشيري مقدم الرعاية الصحية. فقد يوصيكِ بأدوية مثل عقار أسيتامينوفين (تيلينول، وأدوية أخرى) أو غيرها من العلاجات.

يجب مراعاة أن آلام الظهر خلال فترة الحمل قد تكون علامة على المخاض المبكر. كما أن آلام الظهر خلال فترة الحمل المصحوبة بنزيف مهبلي أو حمى أو حرقة أثناء التبول تكون علامة على وجود مشكلة كامنة تستلزم الاهتمام الفوري. إذا كنتِ قلقة بخصوص آلام الظهر، فاتصلي بمقدم خدمات الرعاية الصحية على الفور.

دراسة: وضعيات الاستلقاء قد تشكل خطراً على الجنين

ينصح أطباء من جامعة أوكلند في نيوزيلندا للنساء الحوامل بالامتناع عن الاستلقاء على الظهر في أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة حملهن.

وأظهر العلماء في دراستهم أن ذلك يحمل مخاطر كبيرة وقد يتسبب بموت الجنين. ويتوقع الأطباء أن هذه العادة السيئة في الاستلقاء تتسبب باختلاف تردد نبضات القلب لدى الجنين ونقص كمية الأكسجين التي تصل إلى دمه عندما تتخذ الأم الحامل الوضع المذكور.

وراقب الباحثون 29 امرأة تتصف بحالة صحية جيدة كانت في مرحلة الشهر السابع حتى التاسع من فترات حملهن إضافة إلى مراقبة تردد نبضات قلب الجنين.

وأشار معدو الدراسة إلى أن طفلا واحدا من كل 227 مولودا في بريطانيا يولد ميتا.

وكان أطباء أمريكيون قد أشاروا إلى عوامل قد تتأثر بها المرأة الحامل من الممكن أن تؤدي فيما بعد إلى قضايا متعلقة بالإدراك والشعور بالقلق لدى أولادها بعد بلوغهم.

طريقة النوم

كما أوصت دراسة علمية حديثة النساء بالنوم على جانبهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل حتى لا يضعن جنيناً ميتاً.

وأكدت الدراسة، التي أجريت على أكثر من ألف امرأة، أن الخطر يتضاعف في حال نوم الحوامل على ظهورهن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

وتناولت الدراسة 291 حالة حمل انتهت بوضع الجنين ميتاً، و735 حالة انتهت بوضع الجنين حياً.

ويقول الباحثون إن وضع المرأة الحامل في النوم مهم للغاية، وأشاروا إلى أنه لا يجب على الحوامل أن يشعرن بالقلق إذا استلقين على ظهورهن أثناء اليقظة.

وتنتهي حالة من بين كل 225 حالة حمل في المملكة المتحدة بوضع الجنين ميتاً. ويقول مؤلفو الدراسة إنه يمكن إنقاذ حياة نحو 130 طفلاً كل عام إذا نامت الحوامل على جانبهن.

وتعد الدراسة، التي أجريت في ميدلاند وشمال انجلترا ونشرت في المجلة البريطانية لأمراض النساء والتوليد، هي الأكبر من نوعها، وتؤكد النتائج التي توصلت إليها دراسات أصغر في نيوزيلندا وأستراليا.