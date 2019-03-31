نظام إنذار مبكر للمرضى والمسنّين والمكفوفين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

ابتكر معهد التقنية الطبية في جامعة هانوفر الألمانية نظاماً للإنذار المبكر يخبر المستخدم، ويخبر الطبيب، حالما يشعر بأن رجلي الشخص ما عادتا تقويان على حمله.

والنظام بكامله عبارة عن شريحة إلكترونية صغيرة لا تزيد مساحتها على مساحة قطعة يورو معدنية، لكنها قادرة على تجنيب المرضى والمسنين والمكفوفين الكثير من الحوادث. يمكن لصق الشريحة على الجسم بواسطة بلاستر، أو خياطتها على الملابس، كي تؤدي واجبها، وتطلق إنذاراً بصوت حاد، كمثل، حينما يقترب الشخص من درجة سلم مكسورة أو حفرة وما إلى ذلك. وأضح أن الشريحة عبارة عن أنظمة استشعار متعددة مدمجة في نظام تكاملي وتنقل رسائلها لاسلكياً. وكي تعمل الشريحة على أفضل وجه مع المسنين، يمكن لصقها على فخذ المسن كي تتعرف إلى قوة حركة العضلات وتكتشف وهنها أثناء المشي. ومن الممكن لصقها على عكاز المكفوف كي تخبره عند الاقتراب من حافة أو من مطب.

وتم إنتاج شريحة الإنذار المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل علماء جامعة بيتر. ل. رايشرتز للتقنيات الطبية في جامعة هانوفر بالتعاون مع علماء جامعة براونشفايغ التقنية.

ربط

وأطلق العلماء على التقنية اسم «إنبيد INBED»، وتعمل بالطبع بالربط مع نظام كومبيوتري يتولى تحليل وجمع المعلومات.

والمهم أيضاً هو إمكانية الاستعاضة عن الكومبيوتر والشاشة بواسطة السمارتفون، وهذا يتيح للممرضين والأطباء، وأهالي الأطفال، متابعة ما يجري مع بيوتهم وعياداتهم وهم يتنقلون من مكان إلى آخر، وهذا يعني أن مثل هذا النظام سيحرر أيضاً الكثير من الأهالي من مهمة مرافقة مرضاهم وعجائزهم طوال الوقت، إذ من المعروف أن رعاية العجزة والمرضى في البيوت ترهق أهاليهم وتتسبب لهم في الكثير من الجهد النفسي وحالات الاكتئاب.