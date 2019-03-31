طفل افتراضي يمهّد لكشف أسرار الدماغ

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون في مركز الهندسة الحيوية في أوكلاند في نيوزيلندا «طفلاً افتراضياً» بإمكانه قراءة الكلمات والتعرف إلى الرموز والأشكال، حسب «سكاي نيوز».

ويعتمد الطفل الافتراضي، الذي أُطلق عليه اسم «بيبي إكس» BabyX، في عمله على الذكاء الاصطناعي الحاسوبي، مما يمكّنه من محاكاة تعابير الوجه والاستجابة للمؤثرات الخارجية. ويهدف الباحثون من تطوير «بيبي إكس» إلى فهم النشاط الدماغي ومحاكاة طريقة انتقال الأوامر العصبية.

ويعتمد «الطفل الافتراضي» في عمله على عدد من الخوارزميات تتيح له القيام بالنشاطات العصبية التي تمكّنه من التعلم والاستجابة للثناء والأمور الأخرى المحيطة به.

وقال الباحثون الذي قاموا على المشروع إن «بيبي إكس» يسخّر مجموعة من التقنيات المتطورة، وإنهم في إطار التطوير المستمر له في مجال المحاكاة العصبية ونظام الإدراك.