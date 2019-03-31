أجهزة ذكية للياقة ترصد النبض والسعرات الحرارية وعادات النوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

باتت الأجهزة المعاصرة الآن تحسب السعرات الحرارية ونبضات القلب وعادات النوم وأيضاً كل خطوة يخطوها مستخدم الجهاز.

ويتوقع خبراء اللياقة أن يزيد استخدام هذه الأجهزة، وأن تتنامى فائدتها كلما ازدادت تطوراً، حسب رويترز. وقالت جيل دافي، المحللة في مجلة «بي سي ماج دوت كوم» الإلكترونية: «حدث تغيّران كبيران بالنسبة إلى أجهزة اللياقة منذ العام الماضي، فعدد كبير منها يتابع الآن نبضات القلب، والكثير منها لديه خاصية الساعة الذكية».

وقالت: «إن تطبيقات الهواتف الذكية على سبيل المثال تُظهر الرسائل النصية الواردة على الهاتف الذكي للمستخدم على جهازه الخاص باللياقة. وأضافت: «ساعة أبل المنتظرة التي ستطرح في يناير (كانون الثاني) ستكون ساعة ذكية وجهاز لياقة في آن واحد، وستظهر فيها بيانات نبض القلب». وطبقاً لبيانات إي إتش إس للتحليل التكنولوجي، يتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 120 مليوناً مع نهاية عام 2019.