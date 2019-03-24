تطوير ملابس تُحافظ على صحّة مرضى السكري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أجرت شركة أقمشة في كوريا تجربة سريرية لملابس تُولّد الحرارة ابتكرتها لمساعدة مرضى السكري للحفاظ على مستوى السكر في دمهم.

وطوّرت الشركة ملابس تُولّد الحرارة مُصنعّة من قماش حديث يطلق عليه «تيمب آب»، وجعلت اثنين من مرضى السكري يرتديانها نحو 3 أشهر، بحسب وكالة «يونهاب».

وأظهرت التجربة، التي أشرفت عليها مستشفى سيسل إنترنال ميدسن في سول، أن مستويات الهيموغلوبين الجليكوزيلاتي انخفضت بنحو 1.2%، فيما تراوحت مستويات غير المصابين بين 4 و6%، مُشدّدةً على أهمية أن يُحافظ مصابو السكري على مستوى الهيموغلوبين الجليكوزيلاتي عند أقل من 6.5%.

حرارة

وقال مدير مستشفى هونج كوان سو إنه كان واثقاً بأن الملابس التي تُولّد الحرارة ستُساعد مرضى السكري على السيطرة بصورة أفضل على مستويات السكر لديهم، مضيفاً: «المرضى قالوا إن حالتهم العامة أصبحت أفضل بعد أن أصبحت أجسادهم أكثر دفئاً».

من جهته، قال مدير شركة ري تيند لي كيو سانج: «إنّ الشركة ستستمر في إجراء الاختبارات السريرية»، لافتاً إلى أن «تيمب أب» يساعد المرضى على علاج أمراض السكري والغدد الصماء المتعلقة بالقلب بشكل أفضل، بعد اختبارات أجرتها الشركة على مدى العامين الماضيين، مؤكداً سعيهم لإثبات كفاءة هذا القماش عبر تجارب سريرية.