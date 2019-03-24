تطبيق يساعد ضعاف البصر على رؤية شاشات هواتفهم الذكية

المصدر: دبي - البيان الصحي

يستطيع تطبيق إلكتروني جديد نقل صورة مكبرة من شاشة الهاتف المحمول لعرضها على نظارات غوغل التي يرتديها المستخدم، مما يسمح لضعاف البصر بمتابعة البيانات التي تظهر على شاشات هواتفهم بسهولة ويسر.

وقال جانج لو من معهد «شيبينز» لدراسات العين والأذن بولاية ماساشوسيتس الأمريكية إن هذا التطبيق يعود بالفائدة بصفة خاصة على ضعاف البصر الذين يجدون صعوبة في تشغيل خاصية تكبير الشاشة في هواتفهم المحمولة.

وأوضح أنه عندما ينظر ضعاف البصر إلى الجزء المكبر من شاشة المحمول، فإنهم يجدون صعوبة في الربط بين الأجزاء المختلفة من الشاشة والانتقال بينها لفهم الرسالة الكلية التي تظهر على الشاشة.

وأضاف (لو) أن «التطبيق الجديد ينقل صورة الشاشة المكبرة أمام أنظار المستخدم مباشرة على عدسات نظارات غوغل ويتيح له استعراض أجزاء الشاشة المكبرة والانتقال بينها عن طريق تحريك رأسه، حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» ونقلت الصحيفة عن الباحث شرينفاس بوندليك قوله إنه «بالنظر إلى الاهتمام المتزايد بالنظارات الذكية، يجري التفكير في سبل استخدام هذه النظارات بشكل مستقل دون الحاجة إلى ربطها بالهواتف الذكية»، مشيرًا إلى «مفهوم استخدام حركات الرأس كوسيلة للتحكم في الشاشة يمكن أن يكون عنصرًا مفيدًا بالنسبة لهذه النظارات حتى بالنسبة لمن لا يعانون من مشكلات في الإبصار».