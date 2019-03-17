جهاز يساعد المكفوفين على السير والحركة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

نجح العلماء مؤخراً فى ابتكار جهاز متطور على هيئة رقبة صناعية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على السير والحركة بمفردهم دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين وذلك بهدف تقليل معاناتهم، حيث يقوم الجهاز بإرشادهم ومساعدتهم لتفادى العوائق أثناء السير.

وزن

ويتميز الذي طوره 5 أطباء فرنسيين من جامعة السوربون ونشرته ديلي ميل البريطانية ويعتبر فريداً من نوعه بخفة وزنه وسهولة استخدامه وهو يساعد المكفوفين على تحديد مواقع الأبواب والمداخل والمخارج وأبعاد الأماكن التى يوجدون فيها. والجهاز مزود بنظام صوتي يرشد مستخدمه ويعرفه بموقعه ومكان وجوده والوجهات التى يمكن أن يتخذها من خلال الاتصال ببوصلة دقيقة مثبتة فى الجهاز كما يصدر الجهاز تنبيهات متباينة فى شكل اهتزازات. ويمكن استخدام الجهاز داخل الأماكن المغلقة ويجرى حالياً تطويره ليتمكن فاقدو البصر من استخدامه خارج المنزل فى الأماكن المفتوحة.