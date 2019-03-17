حذاء ذكي يحمي من الإصابات والكسور

المصدر: دبي - البيان الصحي

يتعرض الرياضيون دائماً لإصابات أثناء ممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات، وقد تصل إلى حد الكسور والإصابات الخطرة، لذا حرص العلماء على ابتكار حذاء ذكي يحمي من الإصابات، خاصة إصابات المفاصل والكسور.

ويحتوي الحذاء على بطارية وجهاز قياس للسرعة ونظام تحديد المواقع «جي بي إس»، جميعها مثبتة في نعل الحذاء، وتجمع هذه الوحدات البيانات الحركية للرياضي أثناء الجري، وترسلها إلى الهاتف المحمول، ليبدأ تطبيقاً خاصاً بتحليل تلك البيانات بسرعة فائقة ودقة بالغة، ثم يقدّم النصائح والتنبيهات للرياضي بصورة فورية، ويقدّم التطبيق بعض التوجيهات للرياضي بالجري بطريقة أبطأ أو أسرع، أو الجري على أرضية مختلفة، أو التوقف عن الجري إذا تطلب الأمر لتجنب التعرض للإصابة.

ويحمي الحذاء من التعرض للإصابة بالتواء المفاصل وإصابة الكاحل، وأيضاً تمزق العضلات وكسور العظام، بسبب السقوط على الأرض أثناء الجري التي تجبر الرياضيين على التوقف عن ممارسة الرياضة فترة زمنية حتى يشفى من الإصابة التي تعرض لها، ومن المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق بعد عام واحد من الآن. (دبا الألمانية)