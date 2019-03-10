بكتيريا مبرمجة جينياً ترصد سرطان الكبد

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

تمكن عالم أميركي من برمجة نوع من البكتيريا يشبه تلك الموجودة في لبن الزبادي، لرصد الأورام السرطانية في الكبد، وكشفها. وعرض الباحث تال دانينو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا النجاح في مؤتمر «التكنولوجيا والتسلية والتصميم» المنعقد في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال الباحث: إن طريقة برمجة الرموز الجينية في البكتيريا يمكن توظيفها لرصد الأورام الخبيثة لعدد آخر من السرطانات.

وأضاف أن الاختبارات لم تنفذ إلا على الفئران التي تمت تغذيتها ببكتيريا «بروبايوتيك» المبرمجة جينياً. وهي في الأصل كائنات حية مفيدة، تشبه تلك الموجودة في لبن الزبادي.

وستنشر النتائج في مجلة «ساينس ترانسلايشنال ميديسن».

وتفرز البكتيريا المبرمجة إنزيمات معينة لدى مقابلتها الورم الخبيث، مما يؤدي إلى تغيير لون البول. وأظهرت النتائج دقة عالية في رصد أورام الكبد الخبيثة. وقال دانينو في حديث نقله الموقع الإنجليزي لهيئة «بي بي سي» الإذاعة البريطانية، إن «هناك حاجة ماسة لرصد سرطان الكبد الذي يصعب الكشف عنه».

ويحتل سرطان الكبد المرتبة الثانية في قائمة السرطانات القاتلة في العالم وأدى إلى هلاك 745 ألف مصاب به، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2012.