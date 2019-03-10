أداة ساخنة تقضي على الشخير

المصدر: دبي - البيان الصحي

في تطور طبي جديد، قامت شركة أمريكية بابتكار أداة يدوية ساخنة يمكن لصقها في أعلى الأنف لتنقية وفتح المسالك الأنفية المسدودة، ما قد ينهي مشكلة الشخير نهائياً.

وتستخدم أداة «Vivaer»، التي يمكن تسخينها حتى 60 درجة مئوية (وهي درجة حرارة الماء الساخن في الصنبور)، تقنية الترددات اللاسلكية (RFA) لتقليص الأنسجة المتورمة التي تسبب الانسداد.

احتقان

وتوفر اللاصقة المطورة خياراً خالياً من الجراحة لمن يعانون من احتقان الأنف، حيث تدعم عملية فتح الممرات الأنفية.

ولتطبيق العلاج، يُعطى المريض مخدراً موضعياً ثم يقوم الجراح بإدخال اللاصقة في فتحة الأنف، وهي موصلة بمولد صغير محمول، يقوم بتوليد موجات التردد اللاسلكي اللازمة لتحقيق التسخين لدرجة 60 مئوية ووفق «الديلي ميل» تقوم الأداة بالضغط على الأنسجة الملتهبة لبضع ثوانٍ، وخلال الأسابيع التالية، يتقلص النسيج مع تمزق الالتهاب لعلاج الانسداد.