176 طفلاً أبصروا النور ضمن «أمل»

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت هناء طحوراة مديرة مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع لهيئة الصحة في دبي أن إجمالي المستفيدين من مبادرة «أمل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013 لعلاج المواطنين في مركز الإخصاب، بلغ حوالي 1909 أسر، وبلغ عدد مواليد الأسر المستفيدة من المبادرة 176 طفلاً.

وقالت طحوراة: «إن تعديل القانون من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي في شهر يونيو 2017، شمل إضافة 3 فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل إلى جانب فئة مواطني إمارة دبي وهم فئة مواطني الإمارات الأخرى وفئة الأسر المواطنة الذين لديهم أبناء ولكن يواجهون صعوبة في الإنجاب بشكل طبيعي أو توجد لديهم أمراض وراثية تتطلب إجراء فحص للأمراض الجينية لضمان إنجاب أطفال أصحاء خالين من الأمراض الوراثية وفئة أبناء المواطنات وحملة المراسيم الصادرة من دبي».

تعديلات

وأوضحت أن التعديلات حددت فئات المواطنين المسموح لهم بالتسجيل في المبادرة على النحو التالي: «عدم وجود أبناء أو وجود أبناء وشرط التسجيل المرتبط بعدد الأبناء وعدد المحاولات المسموح بها على المبادرة، حيث شملت الفئة الأولى مواطني إمارة دبي وحددت بوجود 3 أطفال فأقل وعدد المحاولات المسموح بها سنوياً 3 محاولات».

وشملت الفئة الثانية مواطني الإمارات الأخرى وحددت بوجود طفلين فأقل، وعدد المحاولات المسموح بها سنوياً محاولتان، والفئة الثالثة أبناء المواطنات أو حملة المراسيم الصادرة من دبي /‏‏‏ مع عدم وجود أبناء، وكذلك أبناء المواطنات أو حملة المراسيم صادر من دبي /‏‏‏ مع وجود أبناء أو وجود طفل واحد فقط، وعدد المحاولات المسموح بها سنوياً محاولتان.

وأوضحت هناء طحوارة زيادة عدد المرضى المتقدمين لمبادرة أمل عقب صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع إمارات الدولة وفئة الأسر ممن لديهم أطفال ولكن يعانون من مشكلات في الإخصاب.

حالات

وأشارت إلى أن توزيع الحالات وفقاً للتعديل الجديد شملت الفئة الأولى (مواطني إمارة دبي)، حيث بلغ المجموع 499 أسرة بنسبة 67% من إجمالي المستفيدين، وبلغ مجموع الفئة الثانية (مواطني الإمارات الأخرى) 226 أسرة بنسبة 31% من إجمالي المستفيدين، والفئة الثالثة حملة المراسيم فبلغ 16أسرة بنسبة 2% من إجمالي المستفيدين.

وأوضحت أن مجموع الأسر التي لديها أبناء بلغ 337 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي لا يوجد لها أبناء 404 أسر.

خدمات

بينت مديرة مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع للهيئة أن مواطني إمارة أبوظبي تقدم لهم الخدمات ضمن برنامج التأمين الصحي ضمان، كما أن المركز معتمد لمواطني إمارة الشارقة بموجب مكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.