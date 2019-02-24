200 تبديل لمفصل الورك والركبة في مستشفى راشد العام الماضي

المصدر: دبي ــــ البيان الصحي

أكد الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد أن القسم أجرى 200 عملية تبديل لمفصل الورك والركبة، خلال العام الماضي، بنسبة نجاح تجاوزت 95%، ويعود المريض بعدها لممارسة حياته الطبيعية.

وأوضح أن هذا النوع من العمليات يجرى عادة لمن تجاوزوا 55 عاماً، لافتاً إلى أن القسم قام العام الماضي بإجراء عملية تبديل مفصل الركبة لمريض بلغ عمره 93 عاماً وعاد إلى المنزل ماشياً بعد معاناة طويلة من عدم القدرة على الحركة والمشي.

وأشار الدكتور اليافاوي إلى أن كلفة العملية في مستشفى راشد تصل إلى نحو 40 ألف درهم، وتغطى من قبل معظم شركات التأمين خاصة سعادة وعناية، في حين تتجاوز كلفة العملية في القطاع الخاص 100 ألف درهم.

وأضاف الدكتور اليافاوي أن جهاز كمبيوتر خاصاً يساعد الأطباء على إجراء جراحات استبدال المفاصل بدرجة عالية من الدقة، وأن أنظمة الحاسوب المساعدة تمكن الجراحين من رؤية المفصل بشكل ثلاثي الأبعاد، ومن خلال هذه الصورة يتمكن الجرّاح من قياس الأطوال والزوايا وعمل خطة لإجراء الجراحة في العظم، والنظر إلى تكوين وشكل العظم لمعرفة أنسب وضعية للمفصل الجديد.

وعن الأسباب التي تقود إلى تبديل مفصل الركبة أو الورك، قال استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد: هناك أسباب عدة، منها تغير أنماط الحياة وزيادة الوزن، حيث يزيد ضغط الجسم دائماً على الجزء السفلي، وتحديداً المفاصل، إضافة لحوادث الركبة والحوض والإهمال فترات طويلة تؤدي إلى تكلسات، كما أن جروح الغضروف تؤدي إلى احتكاك مباشر في مفاصل الركبة والورك، إضافة إلى الروماتيزم والكسور السابقة في المفصل.

كما أوضح أنه لا يمكن منع خشونة الركبة بشكل تام ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة عن طريق ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتجنب وضع كثير من الضغط على مفصل الركبة والوركين، مثل رياضات الجري وحمل الأوزان الثقيلة، مع محاولة المحافظة على الوقوف بشكل سليم، وتجنب البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة من الوقت، مضيفاً أنه يمكن لزيادة الوزن أو البدانة أن تضغط على المفاصل، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة.