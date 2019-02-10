مختبرات لـ«صحة دبي» تنال الاعتماد الدولي «كاب»

المصدر: دبي - البيان الصحي

حصلت 4 مختبرات تابعة للرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة على الاعتماد الدولي (كاب) من قبل الكلية الأمريكية لعلم الأمراض بعد استيفائها للشروط والمعايير المحددة من قبل الكلية لاعتماد المختبرات.

وقال الدكتور حسين السمت نائب مدير إدارة المختبرات في الهيئة: إن المختبرات الأربعة التي حصلت على الاعتماد هي مختبر مركز زعبيل ومختبر مركز البرشاء الصحي ومختبر مستشفى حتا، إضافة إلى قسم علم الأمراض والوراثة في الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات والاعتمادات الدولية التي حققتها الهيئة.

وأشار إلى أن المختبرات الأربعة حصلت على الاعتماد الدولي الذي يعد الأول على مستوى المستشفيات الحكومية في شهر ديسمبر الماضي، مؤكداً أن العمل جارٍ لحصول 3 مختبرات تابعة لمستشفيات الهيئة وهي راشد ودبي ولطيفة، موضحاً أن لجنة التقييم من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض ستقوم بتقييم المختبرات الثلاثة في أكتوبر المقبل.

تحاليل

وكشفت هدى بن نتوف رئيس قسم مختبرات الرعاية الصحية الأولية أن عدد الفحوص التي تم تحليلها في المراكز خلال العام الماضي وصل إلى 3,111,677.

وأكدت ابن نتوف حرص الهيئة على إنجاز فحوص الإقامة بوقت قياسي وبدقة متناهية للمساعدة على تسريع إجراءات الإقامة، بالإضافة إلى فحوص الصحة المهنية لكثير من العمال والموظفين.

أجهزة متكاملة

وتوفر إدارة المختبرات نتائج المرضى بسرعه باستخدام الأجهزة الأوتوماتيكية المتكاملة والروبوتيك من مراحل ما قبل الفحص وخلال الفحص.

وأوضحت أن هناك 19 مركزاً لفحص اللياقة الطبية موزعة في مختلف مناطق إمارة دبي، بما في ذلك مركز المحيصنة للفحص الطبي الذي يعمل على مدار الساعة ما عدا يوم الجمعة، وتقوم بجمع العينات وفحص الأمصال (وتأكيد فيروس نقص المناعة) إضافة لأمراض الدم وفحص الأحياء المجهرية، وفحص الحمل، وفحوص الكيمياء الحيوية الروتينية في حين تقوم بإرسال بعض الفحوص التخصصية إلى مختبرات مستشفيات الهيئة.

خدمات تشخيصية

وأضافت هدى بن نتوف إن شعبة مختبرات الرعاية الصحية الأولية، تقدم خدمات تشخيصية (روتينية) لجميع الفئات العمرية بمن في ذلك حديثو الولادة والرضع والأطفال والمراهقون والمرضى البالغون وكبار المواطنين وتغطية الرعاية الصحية المنزلية، مشيرة إلى وجود نحو 13 مركزاً صحياً موزعاً في مختلف مناطق إمارة دبي بما في ذلك مركزا البرشاء وند الحمر اللذان يعملان على مدار الساعة 7/‏24.

جمع العينات

وأوضحت أن الخدمات التي تقدمها المختبرات تشمل جمع العينات و(جمع عينة - CRA) وفحص الأطفال حديثي الولادة وعينات التلاسيميا وأمراض الدم، والكيمياء الحيوية وفحص الأحياء المجهرية الدقيقة، وتقوم بإرسال بعض الفحوص التخصصية إلى مختبرات مستشفيات الهيئة، مشيرة إلى أن عدد الفحوص التي تم تحليلها في المراكز خلال العام الماضي وصل إلى 1,118,858.