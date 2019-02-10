إلزام الأطباء بكتابة الإجازات المرضية إلكترونياً عبر نظام شريان

المصدر: دبي- البيان الصحي

أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في الإمارة بضرورة إلزام كل الأطباء بكتابة الإجازات المرضية إلكترونياً عبر نظام شريان، وعدم إصدارها ورقياً كما كان يتم في السابق من قبل بعض الأطباء.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة: إن القرار جاء بعد اكتشاف أن بعض الأطباء كانوا يطلبون من الممرضات كتابة الإجازات المرضية للمرضى خطياً ويتم زيادة عدد الأيام للمريض من قبل الممرضة دون علم الطبيب، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بمخالفة أي جهة تقوم بإصدار الإجازات المرضية خطياً.

وأشار إلى أن الهيئة حددت عدد أيام الإجازات المرضية التي يحق للطبيب كتابتها للمريض، حيث يسمح للطبيب العام بكتابة خمسة أيام والاختصاصي مدة 15 يوماً أما الاستشاري فيمكنه كتابة 30 يوماً.

من ناحية أخرى، كشفت هيئة الصحة أن مكاتب وخدمات قطاع التنظيم الصحي قد تم نقلها إلى دبي فستيفال سيتي، مكاتب برج فستيفال، في الطابق 26 اعتباراً من الثالث من شهر فبراير الجاري. وناشدت الهيئة جميع المراجعين لقطاع التنظيم الصحي التوجه إلى الموقع الجديد للاستفادة من الخدمات التي يوفرها القطاع للمستشفيات والمراكز الخاصة والمعنيين المهنيين في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور الملا أن هيئة الصحة عملت على تبسيط جميع إجراءات التراخيص في نطاق الأصول المهنية المعمول بها والإجراءات المعتمدة، لضمان توفير القدر المطلوب من الراحة والاستقرار والطمأنينة لأصحاب المنشآت الصحية وإدارتها وللمهنيين الصحيين أيضاً، إلى جانب تحقيق المزيد من استقرار الكفاءات والخبرات الطبية، التي يعوّل عليها كثيراً في تطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع درجة جودتها، وجعل هذه الخدمة في متناول الجميع، وبشكل نوعي وتنافسي، يضع الخيار أمام المتعاملين للتوجه إلى ما هو أفضل.