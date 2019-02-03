99.5 % رضا متعاملي مركز دبي للتبرع بالدم 2018

المصدر: دبي - البيان الصحي

بلغ معدل رضا المتعاملين عن خدمات مركز دبي للتبرع بالدم، خلال العام الماضي إلى 99.5%، الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً للمركز الحاصل على العديد من شهادات الاعتماد الدولية.

وكشفت الدكتورة ميّ رؤف رئيسة مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة تقدم 66271 شخصاً للتبرع بالدم خلال عام 2018، فيما وصل عدد وحدات الدم المسحوبة إلى 46640 وحدة، وعدد وحدات الدم المزدوجة المسحوبة إلى 240، في حين تجاوز عدد الصفائح الدموية أكثر من 240 وحدة، فيما وصل عدد الحملات التي نظمها المركز 734 حملة.

وأوضحت أن نسبة التبرع الطوعي في الدم وصلت في المركز إلى 100% للأعوام الثلاثة السابقة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبنائه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

صدارة

وبينت الدكتورة ميّ رؤوف أن المركز يقوم بتزويد كل المستشفيات الخاصة والتابعة لهيئة الصحة إضافة إلى مركز الثلاسيميا بالوحدات المطلوبة، مشيرة إلى أن مركز الثلاسيميا يحتل دائماً الصدارة في الطلب على الدم نظراً لحاجة مرضى التلاسيميا نقل الدم بشكل شهري للحفاظ على هيموغلوبين الدم بمستويات طبيعية، فيما تأتي مستشفيات القطاع الخاص في المرتبة الثانية 21%، ومستشفى راشد 14% لاحتوائه على أكبر مركز للطوارئ في الدولة و16% لمستشفى دبي، فيما يأتي مستشفى لطيفة في المرتبة الخامسة بنسبة 8% ومستشفى حتا في المركز الأخير بنسبة 3%.

معايير

وأوضحت أن مركز دبي للتبرع بالدم المعتمد من جمعية بنوك الدم الأمريكية يقوم بتوفير وحدات الدم ومشتقاته لجميع مستشفيات الهيئة ومستشفيات القطاع الخاص، بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد ونقص المناعة والزهري وغيرها بإجراء فحوصات عالية الدقة والحساسية وحسب أفضل المعايير.

وأشارت إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم الواقع في مستشفى لطيفة يعتبر الوحيد للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي، وقد حصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية (AABB ) منذ عام 2012 كما حصل على الاعتماد الدولي للجودة ( ISO ) عام 2018، ومشترك المركز مع نظام الجودة الخارجي للفحوصات مع كلية الباثولوجيين الأمريكية (CAP) ومنذ عام 2007 ويشكل أعلى سحب وحدات دموية على مستوى الدولة.