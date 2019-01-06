«مركز دبي» يزوّد 36 مستشفى خاصاً في دبي بوحدات الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة مي رؤوف رئيس مركز دبي للتبرع بالدم أن المركز يوفر الدم ومكوناته إلى جميع مستشفيات هيئة الصحة و36 مستشفى خاصاً في دبي، مشيرة إلى حرص المركز على مواكبة آخر التطورات العالمية ومنها إطلاق خدمات ذكية للمتبرعين بالدم خلال تطبيق «دمي» وهي خدمة مبتكرة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأوروبا متوفرة على الهواتف المحمولة لتسهل عملية التبرع بالدم، كما يساهم التطبيق في نشر الوعي حول التبرع بالدم وحث الجمهور للمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.

وأوضحت أن المركز حصل على عضوية جمعية بنوك الدم العالمية التي تتخذ من أمستردام مقراً لها.

وأوضحت الدكتورة مي رؤوف، أن جمعية بنوك الدم العالمية والتي مقرها أمستردام هي جمعية علمية غير نفعية تسعى لنشر التعليم وتطوير الكفاءات للعاملين في طب نقل الدم في جميع دول العالم وهي أقدم جمعية عالمية في مجال طب نقل الدم حيث تأسست عام 1935.

وتنشر على موقعها الالكتروني العديد من المعلومات العلمية مثل أوراق العمل العلمية والبحوث المنشورة في المجلات الطبية والمؤتمرات الخاصة بالجمعية، وجلسات نقاش علمية حية على الموقع، كما تدعم الباحثين والمحترفين الشباب بتوفير دعم لإجراء البحوث وتطوير كفاءتهم، مشيرة إلى أن حصول مركز دبي للتبرع بالدم على عضوية الجمعية يتيح لجميع موظفي المركز الاستفادة من المواد العلمية التي تنشرها الجمعية على موقعها الالكتروني.