إنجاز مشاريع التوسعة في مستشفى لطيفة سبتمبر 2019

المصدر: دبي- البيان الصحي

تنفذ هيئة الصحة بدبي حزمة مشاريع توسعية في مستشفى لطيفة، بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 100 مليون درهم، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى الضعف في الأقسام المستهدفة ضمن مشاريع التوسع، وستدخل الخدمة خلال شهر سبتمبر 2019.

وأكدت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة أن التوسعات الجارية في مستشفى لطيفة تشمل جناح الولادة الذي يقام على مساحة 33 ألف قدم مربعة، وبكلفة 45 مليون درهم، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتلبية احتياجات المتعاملين المتزايدة على هذا النوع من الخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المرضى، بسبب الثقة الكبيرة بمستوى وجودة خدمات المستشفى الحاصل على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية.

كما يتضمن توسعة خدمات رعاية الحمل المبكر، حيث سيتم إضافة 5 غرف للموجات فوق الصوتية، و4 غرف للاستشارات الطبية، وغرفة لتخطيط قلب الأجنة، و3 غرف لتشخيص ما قبل الولادة، وغرف للتنظير وعميات اليوم الواحد، وزيادة غرف استقبال الحالات الطارئة للنساء مع كل الخدمات المساندة في هذه الغرف.

ويضم مشروع التوسعة في الطابق الأول إضافة 10غرف ولادة، وغرف للعمليات القيصرية مجهزة بكل الخدمات المساندة، ومنطقة لتشخيص ومعاينة الحالات الحرجة ما قبل الولادة وتحوي 6 أسرّة، وتوسعة قسم العناية الفائقة للأطفال بإضافة سريري أطفال، و5 غرف للعناية الحرجة بمنطقة استقبال حالات الولادة.

وقالت الدكتورة تهلك: إن توسعة قسم الطوارئ في المستشفى، الذي يتم إنشاؤه حالياً على مساحة 54 ألف قدم مربعة، بكلفة 52 مليوناً و500 ألف درهم تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للقسم، وتقليل فترة انتظار المرضى من خلال إضافة غرف للاستقبال والتشخيص، والحالات الطارئة، والحادة والإنعاش، والإقامة القصيرة، وجناح للأسرة والتشخيص الإشعاعي، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في سبتمبر 2019، والمرحلة الثانية مارس 2020، لتسهم بشكل فاعل في تخفيف الضغط على خدمات المستشفى، وتقليل فترة الانتظار في مختلف الأقسام، بما فيها الطوارئ والولادة.