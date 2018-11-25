«صحة دبي» تعتزم تنفيذ «مشروع مجمع راشد الطبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة تعتزم خلال المرحلة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في حرم مستشفى راشد، تشمل «مشروع مجمع راشد الطبي» الذي يؤسس لمفاهيم جديدة للحياة العصرية وصحة الإنسان بعد تنفيذه، بحيث يصبح مدينة متكاملة تغطي مساحة من الأرض تزيد على 600 ألف متر مربع، بحيث يتميز المجتمع بطرازه المعماري الفريد وتجهيزاته وتقنياته وأساليبه الذكية، ويقدم تجربة استشفاء جديدة ومميزة للباحثين عن الخصوصية والعناية الطبية عالية المستوى في الترفيه والطبابة.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز وتنشيط حركة السياحة العلاجية واستقطاب أكثر من 500 ألف سائح علاجي من داخل الدولة وخارجها مع حلول العام 2020 لتظل دبي خاصة ودولة الإمارات عموماً الوجهة المفضلة لهذا النوع من السياحة، خاصة من قبل مواطني دول المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية التابعة للهيئة: «مجمع راشد الطبي» يضم حسب المخطط مستشفى مكوناً من عشرة أدوار تضم حوالي ألف سرير، ومركزاً للعيادات الخارجية يتألف من خمسة أدوار، وفيه أيضاً ما يزيد على مئة عيادة طبية ومبنى خاص بالعيادات الطبية يتألف من ستة أدوار إلى جانب أربعة مراكز صحية متخصصة في طب القلب وطب الأعصاب والعظام والطوارئ ومركز آخر للمختبرات، ومركز لإعادة التأهيل، يستوعب 320 سريراً ومركز للطب الرياضي ومركزين للمؤتمرات والبحوث الطبية.

وتتوافق مباني المجمع المستقبلي مع شروط ومعايير المباني الخضراء والمستدامة، ويضم وحدات سكنية وفندقاً من خمس نجوم يضم 250 جناحاً وغرفة ومتاجر بعلامات تجارية عالمية، بحيث يشكل المجمع أو المدينة الواعدة صرحاً طبياً وعلاجياً وترفيهياً فريداً ومميزاً.