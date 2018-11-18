علكة للتعرّف إلى مرض السرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

بعد عملية المضغ لمدة 15 دقيقة، بإمكان «علكة» ابتكرتها شركة للتكنولوجيا الحيوية كشف إن كان الشخص مصاباً بالسرطان أم لا، مما قد يسهل عملية فحص المرض بشكل دوري.

وابتكر علماء شركة «فولاتايل أنالاسيس» في ولاية ألاباما الأميركية أنواعاً مختلفة من العلكة التي صممت لكشف عدة أنواع من السرطان، منها سرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان الثدي.

وستمتص العلكة بعض المكونات الكيميائية التي يفرزها اللعاب أثناء إصابة الشخص بالسرطان.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، أفاد باحثون في هذا المجال بأن هذه العلكة قد تنهي الحاجة إلى فحوصات الدم وعينات البول التي تستخدم اليوم للكشف عن السرطان. وتأمل الشركة بأن تكون العلكة متوفرة للأطباء والمرضى بحلول العام المقبل.