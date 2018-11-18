جهاز يكشف 85% من نوبات الصرع الحادة أثناء الليل

المصدر: دبي - البيان الصحي

نجح فريق من العلماء الهولنديين في ابتكار سوار جديد عالي التقنية يكشف 85% من جميع نوبات الصرع الحادة أثناء الليل.

ووفقاً للموقع الطبي الأميركي «MedicalXpress»، قال الباحثون إن هذه أفضل بكثير من أي تقنية أخرى متاحة حالياً، لافتين إلى أن هذا السوار يمكن أن تقلل الوفيات غير المتوقعة لمرضى الصرع في جميع أنحاء العالم.

وقال العلماء: «إن الموت المفاجئ غير المتوقع في الصرع (SUDEP) سبب رئيسي لوفيات المرضى، والأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية وصرع مقاوم للعلاج الشديد، قد يواجهون خطراً بنسبة 20٪ للموت من المرض».

واختبر فريق البحث السوار الجديد، المعروف باسم «Nightwatch» على 28 مريضاً مصابين بالصرع ذوي الإعاقة الذهنية على مدار 65 يوماً لكل مريض، وتم تصوير المرضى أيضاً للتحقق ما إذا كانت هناك أي إنذارات أو هجمات خاطئة قد تكون غاب عنها الجهاز.

وأظهرت هذه المقارنة أن السوار الجديد اكتشف 85% من جميع الهجمات الخطيرة، و96% من الهجمات الأشد خطورة (نوبات التشنج النشط)، وهي درجة عالية بشكل خاص.