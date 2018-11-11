مركز دبي للتبرع بالدم يجدد الاعتراف الدولي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

حصل مركز دبي للتبرع بالدم على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة من الجمعية الأميركية لبنوك الدم (AABB) والمعروفة بمعاييرها الصارمة لضمان سلامة المريض والمتبرع بالدم.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض على أهمية هذا الإنجاز الذي سيعزز من مأمونية وسلامة عينات الدم ويعمل على رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتحسين أنظمة وإجراءات العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز إضافة إلى تعزيز الثقة بعينات الدم التي يجمعها ويوزعها المركز خاصة وأن الجمعية الأميركية لبنوك الدم تضع شروطاً ومتطلبات شديدة الصرامة لمنح بنوك الدم على مستوى العالم هذا الاعتماد.

تدقيق

وقالت الدكتورة الخاجة إن تجديد المركز هذا الاعتماد جاء بعد عملية من التدقيق والمراجعة المكثفة من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الجمعية الأميركية لبنوك الدم والتي ركزت على كافة الجوانب المهنية التخصصية والتقنية والإدارية والأجهزة والمعدات الطبية والتأكد من مدى التزام المركز بتطبيق المعايير والشروط اللازمة لتجديد هذا الاعتماد.

وقالت إن نتائج التدقيق على إجراءات المركز أكدت أن مستوى الأداء الطبي والتقني والإداري بمركز دبي للتبرع بالدم يلبي المعايير التي حددتها الجمعية حيث شمل التدقيق إجراءات عمليات سحب الدم من المتبرعين، وعمليات تحضير مشتقات الدم وفحصه، وسجلات حفظ الدم، وعمليات مراقبة وإدارة الوثائق، وأعمال التفتيش والاختبار، وتدريب فنيي المختبرات، وتحديد وتتبع العينات، والتحقق من وحدات الدم قبل توزيعها على المستشفيات.

دعم

ووجهت الدكتورة الخاجة شكرها إلى معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة للقطاع وتلبية كافة متطلباته، مشيرة إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها إدارة المختبرات وعلم الوراثة وجميع العاملين بمركز دبي للتبرع بالدم والتي تم من خلالها الحصول على هذا الإنجاز.

تعزيز

من جانبه قال الدكتور حسين السمت نائب مدير إدارة المختبرات بهيئة الصحة بدبي إن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز المكانة والسمعة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص وسيعمل على تشجيع السياحة العلاجية واستقطاب الكوادر الطبية والفنية المتميزة للعمل والاستثمار في دبي.

تقنيات

بدورها، قالت الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم إن المركز هو أول مركز في الدولة يحصل على اعتماد جمعية بنوك الدم الأميركية، حيث حاز على هذا الاعتماد الدولي للمرة الأولى في 2012 مشيرة إلى التقنيات المتطورة والخدمات الذكية المتوفرة في المركز لتمكينه من تقديم أفضل الخدمات بما يحقق رؤية هيئة الصحة بدبي في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، واستراتيجيتها في جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبني نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية.