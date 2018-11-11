«صحة دبي» تعتمد المسح الصحي للعمال بالأشعة السينية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكد الدكتور أسامة البستكي نائب رئيس شعبة الإمارات للأشعة واستشاري ورئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد أن هيئة الصحة بدبي تعتمد المسح الصحي للعمال باستخدام الأشعة السينية للتأكد من خلو العمال من مرض السل، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفعاليتها تجاوزت 95%.

وقال الدكتور البستكي: إن تقنيات الواقع الافتراضي في قطاع الأشعة تساهم في دقة العمليات الجراحية وتسهيل المهمة على الأطباء، حيث إن الجراح يتمكن من رؤية صورة الأشعة عبر النظارة التي يرتديها، عوضاً عن مشاهدتها على الشاشة، مما تقلل الوقت والجهد على الطبيب، والجهاز حالياً قيد التجربة.

كما أوضح أن مستشفى راشد يملك حزمة متكاملة من أجهزة الأشعة والأحدث من نوعها، وقسم الأشعة يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات، وخطة لتوسعة قسم الأشعة في الطوارىء لمواكبة التوسعة الأخيرة في طوارىء راشد، ومتوقع الانتهاء منه في 2019، ويشمل التطور افتتاح جناحين للأشعة التداخلية، إحداها مختصة بالدماغ والجهاز العصبي، والأخرى لباقي أجزاء الجسم، بحيث يكون مواكباً للمعايير العالمية في علاج الجلطة الدماغية، وتقليل مدة انتظار المريض من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.

برنامج

وكشف عن تطوير برنامج يقيس بشكل إجمالي مقدار الأشعة التي تعرض لها المريض كلياً عبر الاختبارات المتعددة التي قام بها وسيكون هذا البرنامج دارجاً ضمن نظام سلامة الإلكتروني، لافتاً إلى أن القسم قام بتطوير دليل إرشادي يستدل به الطبيب الاكلينيكي على كافة طرق التشخيص الإشعاعي المتوفرة لكل داء في جسم الإنسان، ويتوفر على كل حواسيب مستشفى راشد.

وقال الدكتور البستكي أيضا إن القسم استطاع تجاوز طوابير الانتظار للحصول على المواعيد حيث يحصل المريض على موعد اختبار السونار أو الأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية ومدة أقل للمرضى نزلاء المستشفى ويكون التقرير جاهزاً خلال 24 ساعة أيضا، أما بالنسبة للرنين المغناطيسي فهي 24 ساعة للنزلاء وأقل من ذلك للحالات الطارئة حسب اتفاق الطبيب الاكلينيكي وطبيب الأشعة أما بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية فقد وصلت مدة الانتظار في سبتمبر 2018 إلى 19 يوماً عبر مشروعي تطوير داخليين وذلك بفضل التعاون بين موظفي القسم لتقديم الأفضل للمريض.

فأصبحت وحدة الرنين المغناطيسي تقوم باختباراتها من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى العاشرة مساء ونسعى جاهدين إلى تحسين هذا الرقم بما يخدم مصلحة المريض علماً أن وحدة الرنين المغناطيسي في المستشفى تخدم بالإضافة لمرضى مستشفى راشد مرضى مستشفى لطيفة وحتا، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً مبتكراً بدأ فيه القسم برسمه مع إدارة الصحة الذكية بالهيئة للقضاء نهائياً على طوابير انتظار المريض للرنين المغناطيسي دون الحاجة للمريض بأن يراجع فيه الوحدة العلاجية.

د. أسامة البستكي