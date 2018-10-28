«صحة دبي» تحقق نجاحاً لافتاً خلال «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - البيان الصحي

حققت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في «أسبوع بلا مراكز خدمة» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من خلال حزمة من خدماتها الذكية للمشاركة في هذه المبادرة، التي تواصلت في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، نتائج إيجابية جداً لمسها المتعاملون مع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في الهيئة.

وأكدت أماني الجسمي مديرة إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي أهمية هذه المبادرة التي تسهم بشكل فاعل في تشجيع المتعاملين على التحول للقنوات الذكية للحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر وسداد رسوم المعاملات الحكومية، وصولاً إلى حكومة بلا أوراق، لافتة إلى المبادرات والتطبيقات الذكية المتعددة التي وفرتها الهيئة لمختلف فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها المختلفة.

وقالت: إن الهيئة ماضية في جهودها للتحول الذكي لتمكين المتعاملين من إتمام كل إجراءات دفع رسوم بعض الخدمات عبر تطبيقاتها وقنواتها الذكية.

وأوضحت الجسمي أن هيئة الصحة بدبي حددت حزمة من خدماتها الذكية للمشاركة بها في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» من خلال إدارتي التنظيم الصحي، والتعليم الطبي والتي يمكن للمتعاملين دفع رسومها عبر القنوات الذكية حيث تشمل المعاملات الإلكترونية المتعلقة بتحديد التراخيص المهنية الطبية للأفراد والمنشآت الصحية بكل أنواعها، والمعاملات الإلكترونية المتعلقة بحجز قاعات التدريب في المنشآت والمؤسسات التابعة لهيئة.

ودعت الجسمي جمهور المتعاملين مع الهيئة والراغبين من الاستفادة من هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الصحة بدبي (www.dha.gov.ae)، والتقديم على الخدمة ودفع الرسوم المقررة.

واستعرضت الجسمي الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز التحول الذكي في كافة خدماتها المقدمة للمتعاملين والتي انعكست بشكل إيجابي على سرعة إنجاز الخدمة وزيادة معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.