«هيئة الصحة» تخطط لإنشاء بنك للجلد في 2019

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعتزم هيئة الصحة بدبي إنشاء بنك للجلد، بمعيار دولي في إمارة دبي، ومن المتوقع افتتاحه في 2019، ويهدف إلى جمع الجلود المترهلة التي يتخلص منها الأفراد ومعالجتها وتخزينها في البنك، واستخدامها لاحقاً لعلاج التشوهات والحروق.

مؤتمر

وقال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية التابعة للهيئة في تصريحات للصحفيين، عقب إسدال الستار على مؤتمر ومعرض الأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2018): في المرحلة الأولى سننشئ شبكة تواصلية مع المستشفيات الحكومية في دبي للحصول على الجلود، وفي المراحل المقبلة سيكون هناك تعاون أكبر بالشراكة مع القطاع الخاص، ولا بد من موافقة صاحب الجلد خطياً، وحرصت الهيئة على التأكد من جواز الأمر شرعاً من دائرة الشؤون الإسلامية في دبي.

فهناك موافقة شرعية، ولا بد من إجراء بعض التحاليل قبل البدء باستخدام الجلد؛ للحفاظ على صحة المريض، وتحديد موقع البنك طور الدراسة، ونعمل على تأهيل الكوادر المحلية ودعم المركز بكوادر عالمية، عبر الشراكة مع المؤسسات العالمية في أوروبا وأميركا.

وأشار إلى أن مرضى الحروق من الدرجة الثالثة بحاجة ماسة إلى زراعة جلد جديد، وخاصة للمرضى الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 70%، وتكون مساحة الجلد المطلوب تغطيتها كبيرة، وستستخدم تلك التقنية أول مرة في الدولة، لافتاً الى أن هناك جراحين متخصصين في الدولة، يعالجون أنواعاً مختلفةً من الجروح الحادة والمزمنة.

أجهزة

كما أكد أن الهيئة تعتزم جلب الأجهزة المتطورة التي عرضت خلال فعاليات المؤتمر لعلاج التشوهات وضمور الجلد، وذلك بعد دراسة فعالية الأجهزة، والتأكد من نتائجها الإيجابية على المرضى، لافتاً إلى أن الهيئة تمضي في استحداث العديد من النماذج الطبية متكاملة التخصصات والتجهيزات والتقنيات الذكية.

كما تعمل على تطوير جميع الأقسام في مستشفياتها ومراكزها وأهمها مركز دبي للأمراض الجلدية، وكذلك عيادتنا التخصصية، التي تشغل حيزاً مهماً ضمن قائمة المجالات التي تعتمد عليها لتنشيط السياحة الصحية في دبي، وخاصة مع زيادة الطلب على هذا النوع من العمليات الجراحية، وبعد أن أصبحت الأمراض الجلدية في صدارة الأمراض التي تؤرق الكثيرين.

وأضاف إن الهيئة تدرك، قيمة البحث العلمي في هذا المجال على وجه التحديد، كما تدرك أهمية الدور الكبير الذي يقوم به أطباء الأمراض الجلدية وجراحات التجميل، في تخفيف الآلام العضوية والنفسية التي تصيب البعض، وخاصة المصابين بأمراض مستعصية، والمصابين بالتشوهات، وضحايا الحوادث، وحتى الراغبين في التخلص من مظاهر الشيخوخة.