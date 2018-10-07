100 عملية قلب للأطفال المرضى أجرتها «نبضات» في مصر

أجرى الفريق الطبي لمبادرة «نبضات» لعلاج تشوهات قلوب الأطفال، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وتحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 100 عملية لعلاج التشوهات الولادية للأطفال المصريين في المستشفى الجامعي في مدينة كفر الشيخ.

وأكد معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «نبضات»، والتي تعد نموذجاً متميزاً للعمل الخيري الإنساني، وواحدة من أهم المبادرات التي تلامس حياة الإنسان بشكل مباشر، حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من إعادة الأمل والحياة للعديد من المرضى ممن يعانون من تشوهات قلبية، معرباً عن تقدير الهيئة ودعمها واعتزازها بالرسالة النبيلة التي تؤديها المبادرة داخل الدولة وخارجها.

وأشاد معاليه بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي، وجهودهما المستمرة لتعزيز الرسالة النبيلة التي تحملها كل من المؤسسة والهيئة، لافتاً إلى نجاحات المؤسسة في ترجمة فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتعلقة بإغاثة المعوزين في شتى بقاع الأرض.

بدوره، أكد إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أن جهود المؤسسة التي تبذلها والأنشطة التي تنفذها تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي المؤسسة، الذي عُرف بمبادراته الإنسانية.