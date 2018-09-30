صيدلية ذكية بمستشفى لطيفة قريباً

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعتزم هيئة الصحة إدخال الصيدلية الذكية «الروبوت الآلي» لمستشفى لطيفة قريباً جداً، وجار العمل على تزويد مركزي البرشاء وند الحمر بالصيدلية الذكية قبل نهاية العام الجاري، خاصة بعد نجاح الروبوت في كل من مستشفى راشد ودبي، في تقليل وقت الانتظار للحصول على الأدوية، حيث سجل وقت انتظار المرضي في صيدلتي راشد ودبي صفراً، كما أدى إلى تجنب الخطأ في صرف الأدوية بنسبة 100%، وخفف من العبء الملقى على الصيادلة جراء ارتفاع أعداد المراجعين، وهذا حقيقة ما تسعى إليه الهيئة وهو إسعاد المتعاملين وتجنيبهم الانتظار.

وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في الهيئة: تولي الهيئة كبار السن وأصحاب الهمم أولوية خاصة في تعاملاتها، لذلك سيتم بشكل سريع تفعيل خدمة توصيل الأدوية للمنازل، إضافة إلى خدمة جديدة سيتم إطلاقها قريباً وهي تخصيص صناديق صغيرة بألوان مختلفة لكبار السن وأصحاب الهمم يتم فيها وضع أدوية الصباح بصندوق أحمر مثلاً، والظهر بصندوق أخضر، وأدوية المساء بصندوق أزرق؛ لمساعدتهم ومساعدة ذويهم على إعطائهم الأدوية الصحيحة؛ خشية اختلاط الأدوية، لتسهيل إعطائهم الأدوية الصحيحة وفي أوقاتها المناسبة، وهذا سيتم تفعيله قريباً من قبل إدارة الصيدلة.