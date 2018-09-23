مركز بالممزر للمرضى المنومين لفترات طويلة قريباً

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفتتح هيئة الصحة في دبي قريباً مركزاً لذوي الإقامات الطويلة في المستشفيات بالقرب من مركز إسعاد كبار السن في الممزر، حيث سيتم نقل جميع المرضى ممن مضى على إقامتهم فترات طويلة.

وكشف الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية التابعة للهيئة عن وجود 116 مريضاً في مستشفيات الهيئة ممن مضى على إقامتهم فترات طويلة منهم 70 مريضاً في مستشفى راشد و40 مريضاً في مستشفى دبي، إضافة إلى 6 مرضى تقريباً في مستشفى لطيفة، حيث سيتم تقلهم جميعاً إلى مركز خاص لذوي الإقامات الطويلة تم تجهيزه بالقرب من مركز إسعاد كبار السن في الممزر، خاصة أن كلفة هؤلاء المرضى في المستشفيات تتزايد يوماً بعد يوم، رغم أن تقارير الأطباء تفيد أن معظم هؤلاء المرضى بإمكانهم مغادرة المستشفى.

وأوضح الدكتور كاظم أن كلفة بقاء هؤلاء المرضى لفترات طويلة عالية جداً والأهم أنهم يحجزون أسرّة نحن في أمس الحاجة لها، لافتاً إلى أن الحالات المعروفة يتم التنسيق مع سفاراتهم لإعادتهم لأوطانهم، وأضاف أنه من خلال المتابعة الحثيثة لأوضاع المنومين في المستشفيات تبين أن حالاتهم مستقرة ويحتاجون فقط إلى ممرضين أو ممرضات لرعايتهم ولا يحتاجون لمتابعة يومية من قبل الأطباء سوى مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار الدكتور كاظم إلى تشكيل فريق من ذوي الاختصاص لوضع آليات ومنهجيـات للتعامـل مع الحـالات المقيمـة بمستشفيات الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية ودراسة أوضاعها الاجتماعية، وكذلك التعاون مع مختلف الجهات المعنية للتواصل مع ذوي المرضى وكفلائهم أو مع سفاراتهم للعمل على إخراج هذه الحالات ورعايتها في المنازل.