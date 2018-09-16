استقطاب 85 طالباً مواطناً لدراسة الطب في أعرق الجامعات

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن توسيع نطاق استيعابها لأطباء الإقامة والامتياز وطلبة برنامج (طب وعلوم) وطلبة التدريب الصيفي، خلال المرحلة المقبلة، وذلك إثر الإقبال الشديد والمتزايد على برامج الرعاية المتكاملة، ولاسيما برامج التعليم والتدريب والتنمية المهنية والشخصية، التي توفرها الهيئة لتعزيز قدرات العناصر المواطنة الشابة، وتمكينها من أداء دورها ومسؤولياتها، في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع الطبي الحيوي.

وذكرت الهيئة في تقرير خاص لها بهذه المناسبة أن ثمة إقبالاً شديداً ومتزايداً على مستشفياتها ومراكزها الصحية من قبل أطباء الإقامة والامتياز، لافتة إلى أنها تلقت أكثر من 450 طلباً خلال العام الماضي فقط للتدريب والتنمية المهنية في منشآتها الطبية، في الوقت نفسه أشارت إلى أنها تمكنت من استقطاب 85 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية في أعرق الجامعات، وذلك خلال العامين الماضيين، وهو ما يعد إنجازاً مهماً لرفد القطاع الطبي بكفاءات مواطنة شابة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.