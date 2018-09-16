علماء روسيا يعتزمون إنماء المفاصل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلن مصدر في مؤسسة الدراسات المتقدمة الروسية أن العلماء الروس باشروا بتطوير تقنية لإنماء مفاصل اصطناعية خاصة لكل مريض باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: «إن هذه التكنولوجيا الجديدة في زراعة المفاصل تعد اتجاهاً واعداً جديداً في عمل المؤسسة. وإن استخدامها بصورة صحيحة سيحدث اختراقاً علمياً في مجال الهندسة البيولوجية والحصول على مفاصل اصطناعية وأعضاء أخرى خلال السنوات العشر المقبلة».

ويجري حالياً البحث عن خبراء وأعضاء للفريق العلمي، يمكنهم استخدام هذه التكنولوجيا المضافة في إنتاج مفاصل وأعضاء اصطناعية خاصة لكل فرد. وستتم مناقشة مسألة استخدام هذه التكنولوجيا بصورة مفصلة، في أوائل شهر أكتوبر المقبل، خلال الندوة العلمية التي تنظمها مؤسسة الدراسات المتقدمة.