صاحب العمل يتحمل المسؤولية الأكبر في وقاية العمال

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

يمكن أن يكون التعرض للحرارة وضربات الشمس قاتلاً إذا لم يتم تطبيق الضوابط المناسبة، حيث يقع على أصحاب العمل مسؤولية قانونية لحماية صحة العمال، وهذه المسؤوليات:

Ⅶالتأكد من إجراء تقييم للمخاطر لتحديد وجود مخاطر الإجهاد الحراري، والأشخاص الذين هم في دائرة الخطر، ويبدون معرضين للإصابة بالأعراض التي تنجم عن العمل في الطقس الحار.

Ⅶالتأكد من تأمين وتوفير التدريب والتثقيف المطلوب، لكل المديرين والمشرفين والمسعفين الأوليين والموظفين.

Ⅶالتأكد من تنفيذ تدابير الرقابة الهندسية للحد ما أمكن عملياً من الخطر.

Ⅶالتأكد من التطبيق الفعلي لبرنامج سلامة العمل في الطقس الحار.

Ⅶالتأكد من أن الوجبات الغذائية المقدمة للعمال مجهزة وفق نظام غذائي صحي متوازن مع التغذية والسعرات الحرارية والمحاليل التعويضية المناسبة للحفاظ على الاستمرار في العمل في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.

Ⅶالتأكد من ضمان توفير مياه صالحة للشرب للمحافظة الدائمة على مستوى الماء في الجسم.

Ⅶالتأكد من ضمان إمكانية الوصول الفوري إلى العناية الطبية في حالة شكوى الموظف من أي مرض له صلة بالتعرض للحر.

الإجراءات الهندسية للحد من الإجهاد الحراري:

Ⅶإضافة المواد العازلة في بناء الأسقف لتقليل انتقال حرارة الشمس.

Ⅶتوفير مناطق عمل مظللة بقدر الإمكان.

Ⅶتوفير مناطق عمل مكيفة الهواء ومزودة بالماء البارد والسوائل التعويضية مع عدم السماح باستخدام أقراص الملح أو الماء المالح.

Ⅶاستخدام نظام تهوية بالشفط مثل تركيب الشفاطات فوق منطقة عمليات توليد الحرارة.

Ⅶاستخدام نظام التبريد بالتهوية بواسطة مراوح دفع الهواء بقوة لزيادة تدفق الهواء عبر الجلد مما يؤدي إلى زيادة في نسبة التبخر وبالتالي يحصل التبريد.

Ⅶاستخدام الهواء البارد عن طريق تركيب نظام تكييف الهواء في مناطق العمل.

ويجب تدريب وتثقيف العمال المعرضين للخطر على ما يلي:

Ⅶمخاطر العمل في الطقس الحار.

Ⅶأهمية التزود بالسوائل (وشرب لترين من الماء على الأقل بين كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

Ⅶتناول غذاء متوازن وإضافة كمية إضافية قليلة من الملح لوجباتهم الغذائية.

Ⅶالقدرة على تمييز علامات الأمراض الناجمة عن التعرض للطقس الحار.

Ⅶالتثقيف بمخاطر تناول المشروبات الكحولية، والشاي والقهوة وكل المشروبات المحتوية على مادة كافيين والتي تساعد على فقدان السوائل.

Ⅶشرح كيفية عمل التقييم الذاتي لمعرفة حاجة الجسم للماء باستخدام بطاقة البول التوضيحية.

Ⅶأهمية الراحة وإعادة النشاط والحصول على فترات نوم كافية في الليل.

Ⅶما الذي يجب فعله في حالة الإصابة أو إصابة أحد العمال، وكيفية تبليغ المشرف؟.

يجب التدريب والتثقيف بمخاطر العمل في الطقس الحار

ضرورة التأكد من إجراء تقييم للمخاطر لتحديد وجود الإجهاد الحراري