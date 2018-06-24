العيادة الذكية بـ«صحة دبي» تناقش أمراض الكلى

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

حذرت العيادة الذكية بهيئة الصحة بدبي، من عوامل الخطورة المسببة لأمراض الكلى مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والأمراض الوراثية، وأمراض المسالك البولية، والتهابات الأوعية الدموية، والالتهابات البكتيرية المتكررة.

كما حذرت من الإفراط في استخدام الأدوية المسكنة لتأثيرها السلبي على الكلى وتسببها بالفشل الكلوي، كما حذرت من تجاهل الإسهال الشديد عند الأطفال الذي يتسبب بالجفاف وحدوث الفشل الكلوي، مؤكدة أهمية إعطاء الأطفال السوائل التعويضية عند الإسهال الشديد أو اللجوء إلى المستشفى لإعطاء التغذية الوريدية.

وأشارت إلى وجود 25% من الرجال و20% من النساء ممن تتراوح أعمارهم من 65-75 سمنة يعانون من قصور وظائف الكلى على مستوى العالم، بينما يعاني 50% ممن تزيد أعمارهم عن 75 سنة يعانون من هذا القصور.

فحص دوري

وأكدت العيادة الذكية التي شاركت بها الدكتورة هند حسن النور أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي أهمية الفحص الدوري للكشف عن الفشل الكلوي الذي لا تظهر أعراضه إلا في المراحل الأخيرة للمرض عندما تصل نسبة عمل وظائف الكلى إلى أقل من 20%، حيث تتمثل الأعراض في الإعياء والشحوب، والغثيان والقيء، والضعف العام وفقر الدم وتورم الساقين، وارتفاع ضغط الدم، وكثرة التبول في الليل، والصداع والاضطرابات البصرية.

كما قدمت العديد من النصائح والإرشادات لتفادي الإصابة بأمراض الكلى بشكل عام والابتعاد عن عوامل الخطورة والتعامل الجاد مع أية أعراض مرضية لتفادي المضاعفات السلبية لها.

خدمات تشخيصية وعلاجية

واستعرضت الخدمات المتعددة التي يقدمها قسم الكلى بمستشفى دبي الذي يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية لأكثر من (500) مريض شهرياً في العيادات الخارجية، كما يقدم القسم خدمات الغسيل الكلوي الدموي إلى (250) مريضاً، والغسيل الكلوي البروتوني إلى (45) مريضاً إضافة إلى متابعة المرضى ممن أجروا عمليات لزراعة الكلى.

وأشارت إلى حملات التوعية المختلفة التي ينظمها مستشفى دبي في مجال التوعية بأمراض الكلى في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بدبي وفي المدارس والجامعات ومراكز التسوق إضافة إلى توزيع الاستبيانات للتعرف على مدى الوعي بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها.

8 قواعد للوقاية

Ⅶممارسة الرياضة والنشاط البدني

Ⅶمتابعة قياس معدل السكر في الدم

Ⅶالقياس المنتظم لضغط الدم

Ⅶتناول الطعام الصحي والحفاظ على الوزن الطبيعي

Ⅶشرب كميات كافية من الماء والسوائل بشكل عام

Ⅶالابتعاد عن التدخين

Ⅶعدم تناول الأدوية من دون وصفة طبية

Ⅶالقياس المنتظم لوظائف الكلى