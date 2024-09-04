الكونغو تستلم أول شحنة من لقاحات جدري القردة غدا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن كريس كاسيتا رئيس فريق الاستجابة لحالات مرض جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء إن البلاد تتوقع استلام أول شحنة من جرعات لقاح جدري القردة غدا الخميس، تليها شحنة ثانية يوم السبت.

والكونجو هي مركز تفشي مرض جدري القردة التي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية الشهر الماضي بسبب انتشاره.

وتواجه الجهود التي تستهدف الحد من انتشار المرض عقبات بسبب نقص اللقاحات المتاحة.

وقال كاسيتا في رسالة لرويترز "سنستقبل الدفعة الأولى في الخامس من سبتمبر، والثانية في السابع من سبتمبر".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز