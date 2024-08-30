أفارقة يستعدون لتصنيع لقاح «جدري القرود» وسط تفشٍّ للمرض

المصدر: د ب أ

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يستعد مصنعو لقاحات أفارقة لتصنيع لقاحات جدري القرود (إمبوكس)، وسط تفشٍّ قاتل للمرض في مختلف أنحاء القارة.

وقالت مورينا ماخوانا، الرئيسة التنفيذية لمعهد بيوفاك، المتخصص في صنع اللقاحات في جنوب إفريقيا، في مقابلة عبر تلفزيون «بلومبرغ»، إن المعهد قادر على إنتاج اللقاحات، وينتظر المزيد من النقاشات المكثفة مع شركات مثل: «بافاريان نورديك/إيه/إكس» وهي واحدة من الشركات القليلة التي تنتج جرعة معتمدة من لقاح إمبوكس، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وتعمل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على ضمان تفادي أخطاء، تسببت في فقدان أرواح، خلال جائحة كوفيد-19، بدءاً من بطء الحصول على لقاحات.

وبينما تعاملت القارة مع مرض إمبوكس، منذ سبعينيات القرن الماضي، ما جعلها المنطقة الوحيدة التي يتوطن فيها المرض، فإنها لم تتلقَّ لقاحات ضد الفيروس في عام 2022، مع انتشار المرض المعدي في جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمي، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض «إمبوكس» (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطراً من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجدداً على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022، وأن يصبح خطراً صحياً في عدد من الدول.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد صرح، في وقت سابق الشهر الجاري، بأنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود في أفريقيا هذا العام.

وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل 548 شخصاً منذ بداية العام.

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