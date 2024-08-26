11 حالة إصابة بجدري القرود في كوريا منذ بداية 2024

المصدر: وام

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أعلنت السلطات الصحية الكورية، اليوم الاثنين، إنه تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن هذا العام في جمهورية كوريا، لكن جميع الحالات المكتشفة كانت من السلالة "كلايد 2" الأقل فتكا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض قولها، إن آخر حالة تم الإبلاغ عنها كانت في الشهر الجاري، وعززت السلطات الصحية الفحص على الحدود للتعامل مع السلالة الجديدة المميتة، مشيرة إلى أن كوريا أبلغت عن 151 حالة إصابة بالفيروس في العام الماضي، مؤكدة أن الحكومة تواصل مراقبة التدفق المحتمل للسلالات الجديدة من الخارج.

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