أفغانستان تطالب الصحة العالمية باتخاذ إجراءات ضرورية للسيطرة على جدري القرود

المصدر: أ ف ب

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طلب نور جلال جلالي، القائم بأعمال وزير الصحة العامة الأفغاني، خلال اجتماع مع رئيس قسم الصحة بمنظمة الصحة العالمية لشؤون أفغانستان، إيدوين سينيزا سلاودر، اتخاذ إجراءات ضرورية للوقاية من مرض جدري القرود(إمبوكس) والسيطرة عليه في أفغانستان.

وطبقا للمتحدث باسم الوزارة، فإن جلالي التقى برئيس قسم الصحة بالمنظمة في أفغانستان ورئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) في أفغانستان ومسؤولين من المنظمة الدولية للهجرة في كابول، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وقال شرفات زمان أمر خيل، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية إن "نور جلال جلالي، القائم بأعمال وزير الصحة العامة، ناقش أيضا الوقاية من جدري القرود مع ممثلين من المنظمات الدولية وأكدت المنظمات الدولية للقائم بأعمال الوزير تعاونها في مجال التطعيم في مراكز العلاج".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.

وتم تسجيل إصابة بالمرض في تايلاند مؤخرا وهى أول حالة في قارة آسيا.



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