باكستان: ظهور أول حالة إصابة بجدري القردة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات الباكستانية يوم الثلاثاء ثبوت إصابة رجل بجدرى القردة، لتصبح أول حالة إصابة مؤكدة بالمرض في باكستان.

ولم يقدم مسؤولو الصحة تفاصيل إضافية عن إصابة الرجل.

وقال مسؤولون إنه تم تنبيه سلطات المطار والمستشفيات لمراقبة المزيد من حالات الإصابة بالمرض.

وفق ما ذكرت وكالة انباء أسوشيتدبرس أوف باكستان الحكومية، تم فحص أقارب الرجل الذي ثبتت إصابته، وتوجيه النصح لهم بالعزل الذاتي لضمان عدم انتشار الفيروس.

يعد جدري القردة مرضا فيروسيا نادرا، ولكنه قد يكون خطيرا ويبدأ عادة بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم العقد الليمفاوية، ثم يتطور إلى طفح جلدي.

ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز