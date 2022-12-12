الصحة المصرية تسجل إصابة جديدة بـ "جدري القرود"

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل إصابة جديدة بـ "جدري القرود" مخالطة لحالة مكتشفة يوم الخميس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، إن المصاب /34 عاما/، كان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بإحدى الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، مشيرة إلى أنه يجري علاج المريض بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ووفق الوزارة، يأتي اكتشاف هذه الحالة ضمن الإجراءات المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الايجابية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة وحساسية نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي حالة أمراض معدية.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت في الثامن من شهر سبتمبر الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس جدري القرود لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية.

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