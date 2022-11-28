منظمة الصحة العالمية تغيّر اسم مرض جدري القرود

المصدر: د ب أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها قررت استخدام اسم «إم بوكس» للإشارة إلى فيروس عُرف سابقاً باسم «جدري القرود».

وسيتم استخدام الاسمين في آن واحد لمدة عام آخر قبل استخدام «إم بوكس» فقط حصريا.

وتم اختيار الاسم الجديد بسبب سهولة نطقه، وإمكانية استخدامه بعدة لغات، كما سيتم إعطاء الفيروس نفسه اسماً جديداً.

وأُطلق على هذا المرض اسم «جدري القرود»، لأنه تم اكتشافه لأول مرة في القردة عام 1958.

ومع ذلك، لا علاقة للقرود بتفشي المرض هذا العام. خلافاً لذلك، يصاب البشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع بشر آخرين.

مع ذلك، تعرضت القرود للهجوم هذا العام في البرازيل، على سبيل المثال، لأن البشر حمَّلوها مسؤولية تفشي المرض.

ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن تتجنب أسماء الأمراض الإشارة إلى بلدان أو مناطق أو حيوانات معينة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاسم سهل النطق.

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