الصحة المصرية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود، قادم من الخارج أول أمس الأحد.

وقالت الوزرة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن الحالة العامة للمريض مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، المصرية أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس جدري القرود لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية.

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