الصين تنصح رعاياها بعدم الاختلاط بالأجانب لتجنب جدري القرود

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر كبير علماء الأوبئة في الصين المواطنين بتجنب الاتصال الوثيق بالأجانب، بعد اكتشاف الحالة الأولى لمرض جدري القرود في الصين، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وحذر كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وو زونيو، الأشخاص على موقع "ويبو" من "ملامسة جلد الأجانب"، ما أثار رد فعل عنيف وفوري عبر الإنترنت، حيث رأى الكثيرون أن التعليقات تمييزية وغير علمية إلى حد ما.

وجاءت التعليقات في الوقت الذي أفاد فيه مكتب الصحة أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس جدري القرود لدى شخص وصف بأنه "قادم من خارج البلاد" في مدينة تشونجتشينج، لكن لم يتم تحديد جنسية الشخص المصاب.

ولا تزال قواعد الهجرة في الصين صارمة للغاية في ضوء جائحة كوفيد-19، وتصدر البلاد حاليا عددا قليلا جدا من التأشيرات للمسافرين الأجانب.

ونظرا لأنه يجب على أي شخص يدخل الصين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع على الأقل، تم اكتشاف حالة جدري القرود عندما بدأت أعراض المرض تظهر على الحالة أثناء خضوعها للعزل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز