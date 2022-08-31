أول وفاة بجدري القردة في تكساس الأمريكية

المصدر: رويترز

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قال مسؤولو وزارة الصحة في ولاية تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولاية سجلت أول حالة وفاة لمريض يعاني من ضعف شديد في المناعة تم تشخيص إصابته بجدري القردة.

ولا تزال هذه الحالة قيد البحث لمعرفة الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة.

وعلى الرغم من الألم الذي تسببه الإصابة بجدري القردة، فإنها نادرا ما تؤدي إلى الوفاة.

وقال سكوت باولي المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المراكز على علم بوفاة مريض بالغ من مقاطعة هاريس بولاية تكساس.

وأضاف "تواصل المراكز مراقبة تفشي مرض جدري القردة عن كثب، ونحن نعمل بنشاط مع مسؤولي تكساس لبحث (السبب في وفاة) هذه الحالة".

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