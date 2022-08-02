كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القرود

المصدر: د ب أ

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يوم الاثنين حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس جدري القرود من أجل "تعزيز جهود التطعيم في الولاية".

وقال نيوسوم في بيان: "تعمل كاليفورنيا بشكل عاجل عبر جميع مستويات الحكومة لإبطاء انتشار جدري القرود ، والاستفادة من اختباراتنا القوية وتتبع المخالطين والشراكات المجتمعية التي تم تعزيزها خلال الوباء لضمان أن يكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم تركيزنا من أجل الحصول على اللقاحات والعلاج والتوعية"، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وتم تأكيد ما يقرب من 800 حالة إصابة بجدري القرود في كاليفورنيا ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا.

وقال مكتب نيوسوم إن كاليفورنيا وزعت أكثر من 25 ألف جرعة من اللقاح من إجمالي 61 ألف جرعة تم تلقيها حتى الآن. ولا يزال هناك نقص في لقاح جينيوس على وجه الخصوص في جميع أنحاء البلاد.

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