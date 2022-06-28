منظمة الصحة: ارتفاع إصابات جدري القردة في العالم إلى أكثر من 3400

المصدر: رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية في إفادة أمس الاثنين إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.

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