جدري القرود.. هل يفلح التطعيم المعتاد في مواجهته؟

المصدر: د ب أ

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن نسبة فعَّالية التطعيم المعتاد للجدري ضد جدري القرود.

وأعلنت المنظمة أن تطعيم الجدري الذي كان معتاداً في السابق فعَّال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى جدري القرود.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته المنظمة في جنيف اليوم استناداً إلى دراسات.

وكان التطعيم الروتيني ضد الجدري توقف بعدما تم الإعلان عن القضاء على هذا المرض عام 1980.

وأوضحت المنظمة أن جدري القرود قد يسبب الوفاة، ولا سيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين في جهاز المناعة على سبيل المثال بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

يُذكر أنه لم يتم الإعلان عن حدوث حالات وفيات نتيجة الإصابة بعدوى جدري القرود خارج إفريقيا منذ أول حالات تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

وأوضحت الدراسات أن أكثر من 90% من المصابين تعافوا مرة أخرى بشكل كامل بغض النظر عما إذا كان قد تم تلقيهم ضد الجدري أم لا.

يُذكر أن عدد حالات جدري القرود المبلغ عنها منذ مايو الماضي في دول خارج افريقيا آخذ في الزيادة.

وأعلنت المنظمة اليوم أن عدد الحالات وصل إلى 1285، لكن هذا الإعلان يشير إلى الوضع حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

وكانت ألمانيا وحدها أعلنت عن عشرات الإصابات بالمرض منذ ذلك التاريخ، إذ أعلن معهد روبرت كوخ، أمس، عن 165 حالة إصابة في تسع ولايات.

وذكرت المنظمة أن عدد الدول المتأثرة بعدوى جدري القرود لا يقل عن 28 دولة خارج إفريقيا.

ومنذ مطلع العام، تم الإبلاغ عن نحو 1500 حالة اشتباه من الدول الإفريقية الثماني التي عُرِف فيها المرض منذ عقود، وأبلغت هذه الدول عن وفاة 72 حالة.

وتفترض المنظمة أن مرض جدري القرود ربما كان منتشراً في دول خارج إفريقيا دون أن يتم اكتشافه، لكنها رأت أن خطر انتشار المرض عالمياً متوسط.

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